Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Intel zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Die Intel-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt bei 24,81 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Intel-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 24,81 USD. Die Intel-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 25,88 USD aus. In der Spitze büßte die Intel-Aktie bis auf 24,68 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,50 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 8.270.549 Intel-Aktien.

Bei 27,54 USD markierte der Titel am 19.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Intel-Aktie somit 9,93 Prozent niedriger. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,67 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Intel-Aktie damit 40,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Intel-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,380 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,038 USD ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 21,83 USD an.

Am 24.07.2025 äußerte sich Intel zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,67 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,38 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Intel im vergangenen Quartal 12,86 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Intel 12,83 Mrd. USD umsetzen können.

Intel wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen.

Experten taxieren den Intel-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,136 USD je Aktie.

