Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Nachmittag freundlich
Die Aktie von Intel gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Intel-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,3 Prozent im Plus bei 40,85 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,3 Prozent auf 40,85 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Intel-Aktie bisher bei 41,67 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,55 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 8.257.431 Intel-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (41,67 USD) erklomm das Papier am 28.10.2025. Mit einem Zuwachs von 2,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 17,67 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 131,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Intel-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,380 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,038 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 28,50 USD je Intel-Aktie aus.
Am 23.10.2025 hat Intel die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,90 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,38 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Intel in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13,65 Mrd. USD im Vergleich zu 12,83 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Am 22.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Intel veröffentlicht werden.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,316 USD je Intel-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Intel-Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intel von vor 10 Jahren abgeworfen
Intel-Aktie freundlich: Chipriese überrascht mit starken Zahlen
NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intel-Investment von vor 5 Jahren verloren
Übrigens: Intel und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Intel
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Intel
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Nachrichten zu Intel Corp.
Analysen zu Intel Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2025
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.2025
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.2025
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.2025
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|Intel Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2022
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|01.08.2022
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|29.04.2022
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|15.02.2022
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|27.01.2022
|Intel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2025
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.2025
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|Intel Hold
|Deutsche Bank AG
|19.09.2025
|Intel Neutral
|UBS AG
|25.08.2025
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2025
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.2025
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|19.09.2025
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.2025
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Intel Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen