Aktienkurs aktuell

Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Nachmittag freundlich

28.10.25 16:08 Uhr
Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Nachmittag freundlich

Die Aktie von Intel gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Intel-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,3 Prozent im Plus bei 40,85 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intel Corp.
35,60 EUR 1,83 EUR 5,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,3 Prozent auf 40,85 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Intel-Aktie bisher bei 41,67 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,55 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 8.257.431 Intel-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (41,67 USD) erklomm das Papier am 28.10.2025. Mit einem Zuwachs von 2,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 17,67 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 131,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Intel-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,380 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,038 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 28,50 USD je Intel-Aktie aus.

Am 23.10.2025 hat Intel die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,90 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,38 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Intel in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13,65 Mrd. USD im Vergleich zu 12,83 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 22.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Intel veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,316 USD je Intel-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Analysen zu Intel Corp.

DatumRatingAnalyst
24.10.2025Intel VerkaufenDZ BANK
24.10.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
02.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Intel HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.10.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
01.08.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
29.04.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
15.02.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
27.01.2022Intel OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
02.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Intel HoldDeutsche Bank AG
19.09.2025Intel NeutralUBS AG
25.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.10.2025Intel VerkaufenDZ BANK
24.10.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Intel VerkaufenDZ BANK
19.09.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Intel Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen