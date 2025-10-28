DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,12 -5,1%Nas23.827 +0,8%Bitcoin96.719 -1,3%Euro1,1654 ±0,0%Öl64,25 -2,3%Gold3.953 -1,0%
Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel zieht am Abend deutlich an

28.10.25 20:23 Uhr
Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel zieht am Abend deutlich an

Die Aktie von Intel zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 6,3 Prozent auf 42,05 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intel Corp.
35,60 EUR 1,83 EUR 5,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr wies die Intel-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 6,3 Prozent auf 42,05 USD nach oben. Im Tageshoch stieg die Intel-Aktie bis auf 42,47 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 39,55 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 21.561.636 Intel-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.10.2025 bei 42,47 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 17,67 USD. Der aktuelle Kurs der Intel-Aktie ist somit 57,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Intel-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,380 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,038 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 28,50 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Intel am 23.10.2025. Das EPS wurde auf 0,90 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Intel -0,38 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13,65 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Intel einen Umsatz von 12,83 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.01.2026 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,316 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

