Investition

Die US-Tochter des Hamburger Biotechunternehmens EVOTEC hat neue Fördermittel von der Gates-Stiftung erhalten.

Die Investition werde in den nächsten drei Jahren zehn neue Projekte mit der Moleküldesign-Suite J.MD zur KI-gestützten Entwicklung von Biotherapeutika für diverse weltweit relevante Gesundheitsindikationen ermöglichen, teilte EVOTEC mit.

Wer­bung Wer­bung

Der Mitteilung zufolge gewährleistet J.MD durch die Optimierung des molekularen Designs bereits in den frühesten Phasen die Herstellbarkeit, Stabilität und Wirksamkeit von Biologika - entscheidende Faktoren, um Kosten zu senken, den globalen Zugang zu diesen Therapien auszuweiten und Risiken wie Immunogenität und Instabilität zu begrenzen.

Zur Höhe der Förderung für das Tochterunternehmen Just - EVOTEC Biologics, Inc. mit Sitz in Seattle machte der Konzern keine Angaben.

Auf XETRA gibt der Kurs des Pharma-Wirkstoffforschers zeitweise um 0,22 Prozent auf 6,28 Euro ab.

DOW JONES