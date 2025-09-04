DAX23.579 -0,8%ESt505.312 -0,7%Top 10 Crypto15,50 +0,7%Dow45.289 -0,7%Nas21.608 -0,5%Bitcoin94.504 -0,5%Euro1,1728 +0,7%Öl65,50 -2,1%Gold3.577 +0,8%
Notierung im Blick

JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

05.09.25 16:10 Uhr
JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 16,48 EUR.

JENOPTIK AG
Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,7 Prozent auf 16,48 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bei 16,54 EUR. Bei 16,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 80.858 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 77,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 14,36 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 12,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

JENOPTIK-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,368 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 25,16 EUR für die JENOPTIK-Aktie.

Am 13.08.2025 hat JENOPTIK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,26 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,42 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat JENOPTIK 254,80 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 284,66 Mio. EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2028 auf 2,07 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Analysen zu JENOPTIK AG

DatumRatingAnalyst
28.08.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
14.08.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025JENOPTIK HaltenDZ BANK
13.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
28.08.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025JENOPTIK BuyBaader Bank
13.08.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
13.08.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
13.08.2025JENOPTIK HaltenDZ BANK
13.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
22.07.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
23.06.2025JENOPTIK HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09.08.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
13.05.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
22.03.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
14.02.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
10.08.2018JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JENOPTIK AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen