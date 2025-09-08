JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Kurs der JENOPTIK

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die JENOPTIK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 16,35 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 16,35 EUR. Die Abwärtsbewegung der JENOPTIK-Aktie ging bis auf 16,32 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,40 EUR. Zuletzt wechselten 4.215 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 29,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 78,59 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 14,36 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 13,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

JENOPTIK-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,380 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,368 EUR aus. Analysten bewerten die JENOPTIK-Aktie im Durchschnitt mit 25,16 EUR.

JENOPTIK gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 254,80 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 284,66 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die JENOPTIK-Bilanz für Q3 2025 wird am 12.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JENOPTIK einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

