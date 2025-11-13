DAX24.222 -0,7%Est505.788 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,00 +2,8%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.581 +1,1%Euro1,1619 +0,2%Öl63,07 +0,6%Gold4.230 +0,8%
Aktienentwicklung

JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Donnerstagmittag im Minus

13.11.25 12:04 Uhr
JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Donnerstagmittag im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von JENOPTIK. Zuletzt fiel die JENOPTIK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,4 Prozent auf 20,32 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
20,32 EUR -0,56 EUR -2,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der JENOPTIK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:41 Uhr verlor das Papier 3,4 Prozent auf 20,32 EUR. Das bisherige Tagestief markierte JENOPTIK-Aktie bei 20,24 EUR. Mit einem Wert von 21,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 130.573 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JENOPTIK-Aktie somit 17,73 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,36 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JENOPTIK-Aktie 29,33 Prozent sinken.

Nachdem JENOPTIK seine Aktionäre 2024 mit 0,380 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,363 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 25,09 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JENOPTIK am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,11 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 254,80 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 274,31 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von JENOPTIK wird am 01.04.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der JENOPTIK-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,28 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Nachrichten zu JENOPTIK AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu JENOPTIK AG

DatumRatingAnalyst
11:31JENOPTIK BuyWarburg Research
08:11JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
12.11.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
21.10.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
