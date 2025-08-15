JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Dienstagnachmittag nahe Nulllinie

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 17,81 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 17,81 EUR bewegte sich die JENOPTIK-Aktie um 15:40 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der JENOPTIK-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 17,98 EUR zu. Die JENOPTIK-Aktie gab in der Spitze bis auf 17,74 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,81 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 45.436 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 29,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.10.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JENOPTIK-Aktie somit 39,01 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 14,36 EUR. Abschläge von 19,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,380 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,375 EUR je JENOPTIK-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die JENOPTIK-Aktie bei 25,30 EUR.

JENOPTIK gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 254,80 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 284,66 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 12.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von JENOPTIK.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je JENOPTIK-Aktie in Höhe von 1,33 EUR im Jahr 2025 aus.

