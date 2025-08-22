JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Zuletzt ging es für die JENOPTIK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 17,24 EUR.

Das Papier von JENOPTIK gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 17,24 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der JENOPTIK-Aktie ging bis auf 17,17 EUR. Bei 17,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 62.833 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 08.10.2024 auf bis zu 29,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 69,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,36 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,380 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,377 EUR je JENOPTIK-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 25,30 EUR.

Am 13.08.2025 hat JENOPTIK die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 254,80 Mio. EUR, gegenüber 284,66 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,49 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JENOPTIK einen Gewinn von 1,32 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JENOPTIK-Investment von vor einem Jahr verloren

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine JENOPTIK-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

JENOPTIK-Aktie unter Druck: Umsatz und Ergebnis bei JENOPTIK im ersten Halbjahr gesunken