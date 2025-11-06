Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Donnerstagnachmittag kaum bewegt

Johnson Johnson im Blick

Die Aktie von Johnson Johnson hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 186,13 USD bewegte sich die Johnson Johnson-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Johnson Johnson-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 186,13 USD. Die Johnson Johnson-Aktie zog in der Spitze bis auf 187,14 USD an. Im Tief verlor die Johnson Johnson-Aktie bis auf 185,88 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 186,76 USD. Von der Johnson Johnson-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 140.081 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 194,47 USD erreichte der Titel am 21.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 4,48 Prozent Plus fehlen der Johnson Johnson-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 140,68 USD ab. Der aktuelle Kurs der Johnson Johnson-Aktie ist somit 24,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 4,91 USD an Johnson Johnson-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,19 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Johnson Johnson am 14.10.2025. Es stand ein EPS von 2,12 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Johnson Johnson noch ein Gewinn pro Aktie von 1,11 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23,99 Mrd. USD – ein Plus von 6,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Johnson Johnson 22,47 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.01.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 26.01.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Johnson Johnson einen Gewinn von 10,87 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

