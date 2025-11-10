DAX23.923 +1,5%Est505.646 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 +4,9%Nas23.005 -0,2%Bitcoin92.046 +1,5%Euro1,1566 +0,1%Öl64,22 +0,8%Gold4.081 +2,0%
K+S Aktie News: K+S am Vormittag in Grün

10.11.25 09:22 Uhr
K+S Aktie News: K+S am Vormittag in Grün

Die Aktie von K+S gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die K+S-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 10,93 EUR zu.

K+S AG
10,83 EUR -0,01 EUR -0,09%
Um 09:06 Uhr stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 10,93 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die K+S-Aktie bei 10,97 EUR. Bei 10,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 17.034 Stück.

Am 20.06.2025 markierte das Papier bei 17,07 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 56,18 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.12.2024 bei 10,29 EUR. Mit Abgaben von 5,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem K+S seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,140 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 12,86 EUR.

Am 12.08.2025 lud K+S zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -9,68 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 871,20 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K+S 873,80 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte K+S möglicherweise am 12.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2025 -3,672 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

