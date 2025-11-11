K+S Aktie News: K+S verteuert sich am Nachmittag
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von K+S. Zuletzt stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 11,00 EUR.
Die K+S-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 11,00 EUR. In der Spitze legte die K+S-Aktie bis auf 11,09 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,81 EUR. Von der K+S-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 907.872 Stück gehandelt.
Bei 17,07 EUR erreichte der Titel am 20.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die K+S-Aktie 55,18 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,29 EUR. Dieser Wert wurde am 30.12.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,138 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 12,50 EUR für die K+S-Aktie aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte K+S am 12.08.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -9,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 871,20 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K+S 873,80 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2026 terminiert. Am 12.11.2026 wird K+S schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Verlust von -3,686 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
