K+S Aktie News: K+S am Vormittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,1 Prozent auf 10,44 EUR.

Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:02 Uhr mit Abschlägen von 4,1 Prozent bei 10,44 EUR. In der Spitze fiel die K+S-Aktie bis auf 10,35 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 10,81 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 105.524 K+S-Aktien.

Bei einem Wert von 17,07 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.06.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 63,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 30.12.2024 auf bis zu 10,29 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die K+S-Aktie 1,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,138 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 12,50 EUR.

Am 12.08.2025 lud K+S zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -9,68 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. K+S hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 871,20 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 873,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 13.03.2026 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Am 12.11.2026 wird K+S schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --3,686 EUR je K+S-Aktie.

