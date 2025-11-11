RESEARCH/Überraschender K+S-Gewinn verliert mit Prognose an Glanz

===

JPMorgan wertet den unerwartet hohen operativen Gewinn von K+S im dritten Quartal positiv, moniert aber den nach wie vor breiten EBITDA-Zielkorridor für das Gesamtjahr. Dies nehme dem Quartalsergebnis etwas den Glanz, schreiben die Analysten der Bank. K+S hat mit einem EBITDA von 111 Millionen Euro den Marktkonsens um 6 Prozent und die Erwartungen von JP Morgan um 11 Prozent übertroffen. Neben einer verbesserten Kostenbasis sei dafür die Entscheidung des Unternehmens ursächlich gewesen, mehr auf höhermargigen Kaliumsulfat-Dünger zu setzen statt auf Kaliumchlorid, schreiben die Analysten. Der veränderte Jahreszielkorridor von 570 bis 630 (statt wie zuvor 560 bis 640) Millionen Euro impliziere im Mittelpunkt für das vierte Quartal ein EBITDA von 180 Millionen Euro - und das bleibe unter dem Konsens von 194 Millionen Euro. Wie hoch der Gewinn am Ende ausfalle, scheine weniger vom Markt abzuhängen als vom Wetter und damit dem Bedarf an Auftausalz, so die Analysten.

