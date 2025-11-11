K+S Aktie News: K+S am Mittag nahezu unbewegt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von K+S hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der K+S-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 10,88 EUR.

Mit einem Kurs von 10,88 EUR zeigte sich die K+S-Aktie im XETRA-Handel um 11:42 Uhr kaum verändert. Die K+S-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,08 EUR aus. Das Tagestief markierte die K+S-Aktie bei 10,35 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,81 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 689.342 K+S-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.06.2025 markierte das Papier bei 17,07 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 56,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der K+S-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,29 EUR am 30.12.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 5,42 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,138 EUR je K+S-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die K+S-Aktie bei 12,50 EUR.

Am 12.08.2025 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -9,68 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ein EPS von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,30 Prozent auf 871,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 873,80 Mio. EUR gelegen.

Am 13.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von K+S veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von K+S rechnen Experten am 12.11.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --3,686 EUR je K+S-Aktie.

