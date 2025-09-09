DAX23.634 -0,3%ESt505.367 -0,4%Top 10 Crypto16,23 +0,8%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.043 -0,4%Euro1,1734 ±-0,0%Öl66,86 +0,8%Gold3.650 +0,4%
Kurs der K+S

K+S Aktie News: Anleger schicken K+S am Freitagmittag auf rotes Terrain

12.09.25 12:07 Uhr
K+S Aktie News: Anleger schicken K+S am Freitagmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von K+S gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 11,27 EUR.

Die Aktie verlor um 11:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 11,27 EUR. In der Spitze fiel die K+S-Aktie bis auf 11,25 EUR. Bei 11,36 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 64.361 K+S-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,07 EUR erreichte der Titel am 20.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 51,46 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,19 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 9,58 Prozent sinken.

K+S-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,149 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 13,14 EUR.

Am 12.08.2025 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -9,68 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 871,20 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 873,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von K+S wird am 11.11.2025 gerechnet. K+S dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2026 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -4,983 EUR je K+S-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Analysen zu K+S AG

DatumRatingAnalyst
10.09.2025K+S BuyWarburg Research
20.08.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2025K+S SellUBS AG
13.08.2025K+S HaltenDZ BANK
13.08.2025K+S SellDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.09.2025K+S BuyWarburg Research
12.08.2025K+S BuyWarburg Research
15.07.2025K+S BuyWarburg Research
26.06.2025K+S BuyWarburg Research
17.06.2025K+S BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
13.08.2025K+S HaltenDZ BANK
12.08.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025K+S HaltenDZ BANK
15.07.2025K+S HaltenDZ BANK
15.07.2025K+S HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.08.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2025K+S SellUBS AG
13.08.2025K+S SellDeutsche Bank AG
13.08.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.
12.08.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.

