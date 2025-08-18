K+S Aktie News: K+S am Nachmittag im Plus

So bewegt sich K+S

Die Aktie von K+S zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von K+S legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 12,41 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 12,41 EUR. Die K+S-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 12,46 EUR aus. Bei 12,38 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 257.592 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,07 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.06.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,55 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.09.2024 bei 9,97 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 19,65 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

K+S-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,154 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,43 EUR je K+S-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte K+S am 12.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -9,68 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 873,80 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 871,20 Mio. EUR.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -5,919 EUR je K+S-Aktie stehen.

