Apple könnte am 20. April neues Produkt präsentieren - Apple-Aktie mit Gewinnen

Fragt man Siri, wann der nächste Apple-Termin ist, so antwortet Siri, dass dies am 20. April - kommenden Dienstag - sei, in Apple Park in Cupertino, Kalifornien. Details könne man auf Apple.com erfahren. Auf der Apple-Webseite sind jedoch keine Details zu finden. Siri verlinkt zu einer Apple-Events-Webseite, die die Details der letzten Veranstaltung im November zeigt. Apple reagierte nicht unmittelbar auf eine Anfrage für eine Stellungnahme.

Wie andere Apple-Events während der Pandemie dürfte auch das kommende virtueller Natur sein.

MacRumors merkt an, dass auf der Veranstaltung voraussichtlich neue iPad-Pro-Modelle und möglicherweise die seit langem kolportierten AirTag-Tracking-Geräte vorgestellt werden. Bloomberg berichtete kürzlich, dass Apple dabei ist, Updates für das iPad Pro mit schnelleren Prozessoren auf den Markt zu bringen.

Die Apple-Aktie legte im NASDAQ-Handel am Dienstag 2,43 Prozent zu und ging bei 134,43 US-Dollar aus dem Handel.

NEW YORK (Dow Jones)

Bildquellen: View Apart / Shutterstock.com, Anton_Ivanov / Shutterstock.com