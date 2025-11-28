Kreise: Koalition will Lockerungen vom Verbrenner-Aus in EU ab 2035

BERLIN (dpa-AFX) - Die schwarz-rote Koalition will sich auf EU-Ebene für Lockerungen vom geplanten Aus für neue Verbrenner-Autos ab 2035 einsetzen. Demnach sollten auch nach 2035 "hocheffiziente Verbrenner" zugelassen werden dürfen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Fraktionskreisen nach dem Koalitionsausschuss erfuhr./hoe/DP/zb

