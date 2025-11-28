DAX23.746 -0,1%Est505.648 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 -1,3%Nas23.215 +0,8%Bitcoin78.731 +0,1%Euro1,1571 -0,2%Öl63,55 +0,3%Gold4.163 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Bayer BAY001 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus -- Delivery Hero-Großaktionäre fordern strategische Überprüfung -- Rüstungsaktien, Oracle, PUMA, TUI im Fokus
Top News
TUI-Aktie zuletzt kräftig erholt: Welche Faktoren den Kurs antreiben TUI-Aktie zuletzt kräftig erholt: Welche Faktoren den Kurs antreiben
JP Morgan Chase & Co. verleiht Deutsche Telekom-Aktie Overweight in jüngster Analyse JP Morgan Chase & Co. verleiht Deutsche Telekom-Aktie Overweight in jüngster Analyse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
700 % in 7 Jahren: So schlägt Jan Beckers die Nasdaq

Kreise: Koalition will Lockerungen vom Verbrenner-Aus in EU ab 2035

28.11.25 08:58 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
87,72 EUR -0,30 EUR -0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
57,97 EUR -0,03 EUR -0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
44,65 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
368,70 EUR 2,40 EUR 0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
96,90 EUR -0,34 EUR -0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Die schwarz-rote Koalition will sich auf EU-Ebene für Lockerungen vom geplanten Aus für neue Verbrenner-Autos ab 2035 einsetzen. Demnach sollten auch nach 2035 "hocheffiziente Verbrenner" zugelassen werden dürfen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Fraktionskreisen nach dem Koalitionsausschuss erfuhr./hoe/DP/zb

In eigener Sache

Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
07.11.2025Tesla SellUBS AG
23.10.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
23.10.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
23.10.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Tesla SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
23.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
10.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
26.09.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Tesla SellUBS AG
23.10.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
23.10.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Tesla SellUBS AG
08.10.2025Tesla SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen