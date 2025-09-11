KRONES Aktie News: KRONES am Nachmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von KRONES. Zuletzt stieg die KRONES-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 135,00 EUR.

Die Aktie legte um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 135,00 EUR zu. Die KRONES-Aktie zog in der Spitze bis auf 135,40 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 133,00 EUR. Zuletzt wechselten 10.657 KRONES-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.05.2025 bei 145,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die KRONES-Aktie mit einem Kursplus von 8,00 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 100,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der KRONES-Aktie liegt somit 34,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

KRONES-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,97 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der KRONES-Aktie wird bei 169,33 EUR angegeben.

KRONES ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,21 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KRONES noch ein Gewinn pro Aktie von 2,19 EUR in den Büchern gestanden. KRONES hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,32 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,31 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,12 EUR je KRONES-Aktie.

