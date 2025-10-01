LANXESS Aktie News: LANXESS zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

Aktie im Fokus

Die Aktie von LANXESS zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die LANXESS-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 21,40 EUR.

Die LANXESS-Aktie konnte um 15:50 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 21,40 EUR. Kurzfristig markierte die LANXESS-Aktie bei 21,54 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 21,02 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 183.936 LANXESS-Aktien.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 33,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 58,55 Prozent Plus fehlen der LANXESS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 20,42 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für LANXESS-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,097 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 22,93 EUR an.

Am 14.08.2025 hat LANXESS die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,52 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LANXESS -0,19 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 1,47 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 12,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LANXESS 1,68 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der LANXESS-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,717 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

