LANXESS Aktie News: LANXESS präsentiert sich am Mittag stärker

Aktienentwicklung

Die Aktie von LANXESS gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 21,42 EUR zu.

Die LANXESS-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 21,42 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die LANXESS-Aktie bisher bei 21,54 EUR. Bei 21,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 123.354 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (33,93 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 58,40 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 20,42 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der LANXESS-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,097 EUR. Im Vorjahr erhielten LANXESS-Aktionäre 0,100 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 22,93 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte LANXESS am 14.08.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,52 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,19 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,68 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,47 Mrd. EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte LANXESS am 06.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,717 EUR je LANXESS-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

Analysten sehen bei LANXESS-Aktie weniger Potenzial

MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LANXESS von vor 5 Jahren bedeutet

Aktien von BASF, LANXESS und Co. von Analyse belastet