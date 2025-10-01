LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittwochvormittag gefragt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von LANXESS gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von LANXESS nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 21,20 EUR.

Das Papier von LANXESS legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 21,20 EUR. Im Tageshoch stieg die LANXESS-Aktie bis auf 21,20 EUR. Mit einem Wert von 21,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 29.128 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 33,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 60,05 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 20,42 EUR. Mit Abgaben von 3,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

LANXESS-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,100 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,097 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der LANXESS-Aktie wird bei 22,93 EUR angegeben.

Am 14.08.2025 hat LANXESS die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,52 EUR gegenüber -0,19 EUR im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,47 Mrd. EUR – eine Minderung von 12,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,68 Mrd. EUR eingefahren.

Die LANXESS-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte LANXESS möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass LANXESS ein EPS in Höhe von 0,717 EUR in den Büchern stehen haben wird.

