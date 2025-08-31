DAX23.762 -1,2%ESt505.344 -0,4%Top 10 Crypto15,60 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.850 +1,8%Euro1,1633 -0,7%Öl69,42 +1,9%Gold3.481 +0,1%
LANXESS im Fokus

LANXESS Aktie News: LANXESS tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

02.09.25 12:06 Uhr
LANXESS Aktie News: LANXESS tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von LANXESS. Im XETRA-Handel kam die LANXESS-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 24,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
24,06 EUR -0,26 EUR -1,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Kurs von 24,20 EUR zeigte sich die LANXESS-Aktie im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. In der Spitze gewann die LANXESS-Aktie bis auf 24,28 EUR. Die LANXESS-Aktie gab in der Spitze bis auf 23,92 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,16 EUR. Zuletzt wechselten 42.935 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR. Mit einem Zuwachs von 40,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 20,42 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,62 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für LANXESS-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,100 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,097 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 24,81 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte LANXESS am 14.08.2025. Das EPS lag bei -0,52 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,19 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,47 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,68 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte LANXESS am 06.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von LANXESS.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,02 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu LANXESS AG

DatumRatingAnalyst
28.08.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.08.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
15.08.2025LANXESS HaltenDZ BANK
15.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
