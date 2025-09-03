LANXESS Aktie News: LANXESS am Nachmittag ohne große Veränderung

Aktie im Blick

Die Aktie von LANXESS zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 23,58 EUR bewegte sich die LANXESS-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die LANXESS-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr bei 23,58 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die LANXESS-Aktie zog in der Spitze bis auf 23,90 EUR an. Die größten Abgaben verzeichnete die LANXESS-Aktie bis auf 23,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 76.583 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 33,93 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,89 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (20,42 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem LANXESS seine Aktionäre 2024 mit 0,100 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,210 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 24,81 EUR.

Am 14.08.2025 äußerte sich LANXESS zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. LANXESS hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,19 EUR je Aktie gewesen. LANXESS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,47 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,68 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte LANXESS Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je LANXESS-Aktie in Höhe von 1,01 EUR im Jahr 2025 aus.

