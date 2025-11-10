LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittag fester

Blick auf LANXESS-Kurs

Die Aktie von LANXESS zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die LANXESS-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 17,61 EUR.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 17,61 EUR zu. Die LANXESS-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 17,65 EUR. Bei 17,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der LANXESS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 207.943 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Derzeit notiert die LANXESS-Aktie damit 48,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2025 bei 16,74 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der LANXESS-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten LANXESS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,100 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,097 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 20,36 EUR.

Am 14.08.2025 äußerte sich LANXESS zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,52 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das LANXESS ein Ergebnis je Aktie von 0,01 EUR vermeldet. Das vergangene Quartal hat LANXESS mit einem Umsatz von insgesamt 1,47 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,60 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,26 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte LANXESS am 19.03.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 17.03.2027 dürfte LANXESS die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,452 EUR je Aktie in den LANXESS-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

Hot Stocks heute: Trade der Woche - Siemens ist ein KI-Profiteur - Hebel Long Trade

LANXESS-Aktie fällt auf Mehrjahrestief: Nachfrageschwäche belastet

MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor 10 Jahren eingefahren