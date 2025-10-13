LANXESS Aktie News: LANXESS zeigt sich am Mittag fester

LANXESS im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von LANXESS. Zuletzt konnte die Aktie von LANXESS zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 20,32 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die LANXESS-Papiere um 11:49 Uhr 2,2 Prozent. Bei 20,38 EUR markierte die LANXESS-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 20,02 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 110.351 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 66,98 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 19,88 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass LANXESS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,097 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete LANXESS 0,100 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 22,33 EUR für die LANXESS-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte LANXESS am 14.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,52 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,68 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,47 Mrd. EUR.

Die LANXESS-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem LANXESS-Gewinn in Höhe von 0,587 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LANXESS von vor 10 Jahren angefallen

Analysten sehen bei LANXESS-Aktie weniger Potenzial

MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LANXESS von vor 5 Jahren bedeutet