LANXESS Aktie News: LANXESS am Montagvormittag mit Aufschlag

Die Aktie von LANXESS gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die LANXESS-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 20,04 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die LANXESS-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 20,04 EUR. Bei 20,12 EUR erreichte die LANXESS-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,02 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 28.739 LANXESS-Aktien.

Bei einem Wert von 33,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 69,31 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,88 EUR. Dieser Wert wurde am 10.10.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 0,80 Prozent würde die LANXESS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,097 EUR. Im Vorjahr erhielten LANXESS-Aktionäre 0,100 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die LANXESS-Aktie im Durchschnitt mit 22,33 EUR.

LANXESS veröffentlichte am 14.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. LANXESS vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,52 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat LANXESS mit einem Umsatz von insgesamt 1,47 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,68 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,63 Prozent verringert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von LANXESS.

In der LANXESS-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,587 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

