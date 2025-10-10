LANXESS Aktie News: LANXESS verteuert sich am Nachmittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von LANXESS. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 20,50 EUR zu.
Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 20,50 EUR zu. Bei 20,92 EUR markierte die LANXESS-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,36 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 182.542 LANXESS-Aktien umgesetzt.
Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR. Der aktuelle Kurs der LANXESS-Aktie ist somit 65,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,22 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der LANXESS-Aktie.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR an LANXESS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,097 EUR. Analysten bewerten die LANXESS-Aktie im Durchschnitt mit 22,33 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte LANXESS am 14.08.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,52 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,47 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 12,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,68 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.
Von Analysten wird erwartet, dass LANXESS im Jahr 2025 0,587 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
