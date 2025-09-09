LANXESS Aktie News: LANXESS fällt am Nachmittag

Blick auf LANXESS-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von LANXESS. Die LANXESS-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 23,34 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 23,34 EUR. Die Abwärtsbewegung der LANXESS-Aktie ging bis auf 23,12 EUR. Bei 23,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der LANXESS-Aktie belief sich zuletzt auf 78.931 Aktien.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die LANXESS-Aktie somit 31,21 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 20,42 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die LANXESS-Aktie mit einem Verlust von 12,51 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,210 EUR. Im Vorjahr hatte LANXESS 0,100 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,07 EUR je LANXESS-Aktie an.

Am 14.08.2025 hat LANXESS in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,52 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,47 Mrd. EUR – eine Minderung von 12,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,68 Mrd. EUR eingefahren.

LANXESS wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,01 EUR je Aktie in den LANXESS-Büchern.

