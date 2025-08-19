LANXESS Aktie News: LANXESS am Freitagmittag gesucht

Aktie im Blick

Die Aktie von LANXESS zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die LANXESS-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 25,56 EUR nach oben.

Die LANXESS-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 25,56 EUR. Den Tageshöchststand markierte die LANXESS-Aktie bei 25,64 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,96 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 36.895 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 33,93 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die LANXESS-Aktie somit 24,67 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 20,42 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 20,11 Prozent würde die LANXESS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR an LANXESS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,103 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 25,56 EUR.

Am 14.08.2025 legte LANXESS die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,52 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,19 EUR erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 1,47 Mrd. EUR, gegenüber 1,68 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,63 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte LANXESS Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,09 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

