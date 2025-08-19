DAX24.371 +0,3%ESt505.492 +0,5%Top 10 Crypto16,12 +2,9%Dow45.736 +2,1%Nas21.480 +1,8%Bitcoin99.643 +3,0%Euro1,1719 +1,0%Öl67,71 +0,1%Gold3.373 +1,0%
Heute im Fokus
Powell-Rede im Fokus: DAX geht fester ins Wochenende -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Zoom, DroneShield, BYD, Commerzbank, Novo Nordisk, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
DAX in KW 34: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert
Notierung im Blick

LANXESS Aktie News: LANXESS schiebt sich am Freitagnachmittag vor

22.08.25 16:09 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von LANXESS. Im XETRA-Handel gewannen die LANXESS-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
25,58 EUR 0,68 EUR 2,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die LANXESS-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 25,32 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die LANXESS-Aktie bisher bei 25,64 EUR. Bei 24,96 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 73.912 LANXESS-Aktien.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR. Der derzeitige Kurs der LANXESS-Aktie liegt somit 25,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 20,42 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der LANXESS-Aktie ist somit 19,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

LANXESS-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,100 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,103 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die LANXESS-Aktie bei 25,56 EUR.

LANXESS gewährte am 14.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,52 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei LANXESS ein EPS von -0,19 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,47 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,68 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte LANXESS am 06.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der LANXESS-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Experten taxieren den LANXESS-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,09 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

NameHebelKOEmittent
Nachrichten zu LANXESS AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu LANXESS AG

DatumRatingAnalyst
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
15.08.2025LANXESS HaltenDZ BANK
15.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
15.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
