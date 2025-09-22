DAX23.625 +0,4%ESt505.474 +0,6%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.750 +0,3%Euro1,1807 +0,1%Öl66,85 +0,4%Gold3.787 +1,1%
KI-Fantasie: DAX fester -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- Goldpreis, Rüstungsaktien, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Milliardendeal mit OpenAI: Analysten erwarten weitere Rekorde für die NVIDIA-Aktie
CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase - Aktie steigt
Notierung im Fokus

LANXESS Aktie News: LANXESS am Dienstagmittag mit grünen Vorzeichen

23.09.25 12:05 Uhr
Die Aktie von LANXESS gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 22,44 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
22,40 EUR 0,28 EUR 1,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von LANXESS nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 1,4 Prozent auf 22,44 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die LANXESS-Aktie bei 22,46 EUR. Bei 22,28 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten LANXESS-Aktien beläuft sich auf 87.679 Stück.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der LANXESS-Aktie ist somit 51,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 20,42 EUR. Abschläge von 9,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,210 EUR. Im Vorjahr hatte LANXESS 0,100 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 24,07 EUR an.

Am 14.08.2025 legte LANXESS die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,52 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei LANXESS ein EPS von -0,19 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,63 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,47 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,68 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von LANXESS rechnen Experten am 05.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,01 EUR je LANXESS-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte eine LANXESS-Investition von vor einem Jahr eingebracht

MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LANXESS von vor 10 Jahren bedeutet

MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bildquellen: LANXESS

Analysen zu LANXESS AG

DatumRatingAnalyst
15.09.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025LANXESS NeutralUBS AG
28.08.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.08.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
15.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
15.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
02.07.2025LANXESS BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
15.09.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025LANXESS NeutralUBS AG
26.08.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.2025LANXESS HaltenDZ BANK
14.08.2025LANXESS NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
28.08.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
11.08.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
25.06.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.

