Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagnachmittag verlustreich

Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,7 Prozent bei 7,26 EUR.

Das Papier von Lufthansa gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 3,7 Prozent auf 7,26 EUR abwärts. Im Tief verlor die Lufthansa-Aktie bis auf 7,25 EUR. Bei 7,45 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 4.145.794 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 8,16 EUR. 12,33 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,38 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 25,88 Prozent wieder erreichen.

Lufthansa-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,289 EUR belaufen. Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 6,87 EUR.

Lufthansa gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,74 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,13 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 18,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,01 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 04.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2025 1,06 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

