Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag mit roten Vorzeichen

Lufthansa im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Lufthansa. Das Papier von Lufthansa befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,2 Prozent auf 7,56 EUR ab.

Die Lufthansa-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 7,56 EUR. Im Tief verlor die Lufthansa-Aktie bis auf 7,55 EUR. Bei 7,59 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 1.151.953 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,39 EUR an. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 9,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 5,52 EUR. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 36,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,297 EUR je Lufthansa-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 7,17 EUR angegeben.

Am 31.07.2025 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,84 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,39 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 10,32 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 10,01 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,13 EUR je Lufthansa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie: Was Analysten von Lufthansa erwarten

Fraport-Aktie schwächer: Flughafen Frankfurt will bald große Flüssigkeiten im Handgepäck erlauben

MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lufthansa von vor 10 Jahren abgeworfen