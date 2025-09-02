DAX23.614 +0,5%ESt505.334 +0,8%Top 10 Crypto15,66 -1,1%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.193 -0,4%Euro1,1655 +0,1%Öl68,82 -0,4%Gold3.540 +0,2%
Heute im Fokus
DAX etwas stärker -- Asiens Börsen letztlich im Minus -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Alibaba, adidas, CoreWeave, Allianz, Lufthansa im Fokus
Top News
Drei deutsche Neuzugänge: Aktien von Fraport, Nordex und flatexDEGIRO steigen in den Stoxx 600 auf
Reaktion auf US-Stablecoin-Gesetze: EU zieht Tempo beim digitalen Euro an
Lufthansa im Fokus

Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag mit roten Vorzeichen

03.09.25 09:24 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Lufthansa. Das Papier von Lufthansa befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,2 Prozent auf 7,56 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
7,52 EUR -0,19 EUR -2,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Lufthansa-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 7,56 EUR. Im Tief verlor die Lufthansa-Aktie bis auf 7,55 EUR. Bei 7,59 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 1.151.953 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,39 EUR an. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 9,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 5,52 EUR. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 36,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,297 EUR je Lufthansa-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 7,17 EUR angegeben.

Am 31.07.2025 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,84 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,39 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 10,32 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 10,01 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,13 EUR je Lufthansa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
27.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
20.08.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
13.08.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
07.08.2025Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
27.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
01.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
31.07.2025Lufthansa BuyUBS AG
07.07.2025Lufthansa BuyUBS AG
01.07.2025Lufthansa OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.08.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
13.08.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
07.08.2025Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
04.08.2025Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.07.2025Lufthansa UnderweightBarclays Capital
25.06.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

