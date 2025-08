Lufthansa Aktie News: Lufthansa gewinnt am Nachmittag

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Das Papier von Lufthansa legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 7,36 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,53 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,40 EUR. Zuletzt wechselten 2.526.607 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 8,16 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). 10,93 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 5,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,81 Prozent.

Lufthansa-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,291 EUR belaufen. Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 7,09 EUR.

Am 31.07.2025 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,84 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,39 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,32 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,01 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Lufthansa-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lufthansa-Aktie in Höhe von 1,07 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

