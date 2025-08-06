Lufthansa Aktie News: Lufthansa zeigt sich am Donnerstagmittag fester

So entwickelt sich Lufthansa

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Lufthansa-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,4 Prozent auf 7,94 EUR.

Das Papier von Lufthansa legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 4,4 Prozent auf 7,94 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,98 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,65 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 6.739.863 Stück.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 8,16 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 2,77 Prozent zulegen. Bei 5,46 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 31,26 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,291 EUR aus. Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 7,09 EUR.

Lufthansa ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,84 EUR. Im letzten Jahr hatte Lufthansa einen Gewinn von 0,39 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,32 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,01 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 1,10 EUR in den Büchern stehen haben wird.

