Lufthansa Aktie News: Lufthansa zeigt sich am Vormittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 7,70 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Lufthansa zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 7,70 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lufthansa-Aktie bisher bei 7,71 EUR. Mit einem Wert von 7,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 379.414 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 8,16 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,97 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.08.2024 (5,46 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 29,12 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Lufthansa-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,300 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,291 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,09 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 31.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,84 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,39 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,32 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 10,01 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2025 1,10 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Boeing-Aktie im Plus: Cathay Pacific ordert weitere Boeing 777X

JPMorgan: Aktien von Lufthansa oder Nemetschek im DAX?

Lufthansa-Aktie höher: Lufthansa steigt doch nicht bei Air Europa ein - Gespräche beendet