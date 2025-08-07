DAX24.070 -0,4%ESt505.335 -0,2%Top 10 Crypto16,64 +2,4%Dow44.081 -0,2%Nas21.494 +0,2%Bitcoin103.251 +0,8%Euro1,1599 -0,4%Öl66,56 +0,4%Gold3.348 -1,5%
Aktienkurs aktuell

Lufthansa Aktie News: Lufthansa steigt am Nachmittag

11.08.25 16:09 Uhr
Lufthansa Aktie News: Lufthansa steigt am Nachmittag

Die Aktie von Lufthansa zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 8,05 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
8,05 EUR -0,05 EUR -0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Lufthansa-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 8,05 EUR. Bei 8,14 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 8,06 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.208.134 Lufthansa-Aktien.

Bei einem Wert von 8,16 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 1,30 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 14.08.2024 Kursverluste bis auf 5,46 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 47,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,294 EUR, nach 0,300 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,17 EUR.

Am 31.07.2025 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,84 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,15 Prozent auf 10,32 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,01 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 1,12 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lufthansa von vor einem Jahr eingebracht

Boeing-Aktie im Plus: Cathay Pacific ordert weitere Boeing 777X

JPMorgan: Aktien von Lufthansa oder Nemetschek im DAX?

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
07.08.2025Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
04.08.2025Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
04.08.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
01.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
31.07.2025Lufthansa BuyUBS AG
07.07.2025Lufthansa BuyUBS AG
01.07.2025Lufthansa OutperformBernstein Research
17.06.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
04.08.2025Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
04.08.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
31.07.2025Lufthansa HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.07.2025Lufthansa UnderweightBarclays Capital
25.06.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

