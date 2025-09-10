Lufthansa Aktie News: Lufthansa gewinnt am Donnerstagmittag an Boden

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Lufthansa. Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 7,51 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere um 11:48 Uhr 1,2 Prozent. Bei 7,52 EUR erreichte die Lufthansa-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 7,43 EUR. Bisher wurden via XETRA 410.400 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.08.2025 markierte das Papier bei 8,39 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 11,63 Prozent zulegen. Am 13.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,52 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 26,46 Prozent sinken.

Lufthansa-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,300 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,301 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,17 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 31.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,84 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,39 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,32 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,01 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,13 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.



