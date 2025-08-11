Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag leichter

Aktienentwicklung

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 8,03 EUR ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 8,03 EUR. Die Abwärtsbewegung der Lufthansa-Aktie ging bis auf 7,93 EUR. Bei 8,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.812.588 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,16 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,59 Prozent. Am 14.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,46 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,05 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,294 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,17 EUR.

Lufthansa ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,84 EUR gegenüber 0,39 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 10,32 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,01 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,12 EUR je Aktie.

