Notierung im Fokus

Lufthansa Aktie News: Lufthansa zieht am Montagmittag an

13.10.25 12:04 Uhr
Lufthansa Aktie News: Lufthansa zieht am Montagmittag an

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 7,38 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
7,39 EUR -0,01 EUR -0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 7,38 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Lufthansa-Aktie sogar auf 7,44 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 7,38 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 470.686 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 25.08.2025 markierte das Papier bei 8,39 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 13,57 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 5,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 25,19 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,17 EUR.

Lufthansa veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,84 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,32 Mrd. EUR – ein Plus von 3,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 10,01 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,11 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

