Lufthansa im Blick

Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagmittag mit Kursplus

14.08.25 12:07 Uhr
Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagmittag mit Kursplus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 8,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
8,20 EUR 0,13 EUR 1,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 8,20 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Lufthansa-Aktie bei 8,25 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,12 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.892.562 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.08.2025 auf bis zu 8,25 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 16.08.2024 auf bis zu 5,51 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 32,80 Prozent sinken.

Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,297 EUR je Lufthansa-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,17 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Am 31.07.2025 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,84 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa noch ein Gewinn pro Aktie von 0,39 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Lufthansa 10,32 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 1,13 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

