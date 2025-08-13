DAX24.354 +0,7%ESt505.425 +0,7%Top 10 Crypto16,75 -1,5%Dow44.821 -0,2%Nas21.723 +0,1%Bitcoin101.544 -3,6%Euro1,1665 -0,3%Öl66,35 +0,9%Gold3.345 -0,3%
Kursentwicklung im Fokus

Lufthansa Aktie News: Lufthansa legt am Nachmittag zu

14.08.25 16:09 Uhr
Lufthansa Aktie News: Lufthansa legt am Nachmittag zu

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 8,23 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
8,23 EUR 0,16 EUR 1,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,1 Prozent auf 8,23 EUR. Die Lufthansa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 8,25 EUR. Bei 8,12 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 3.774.766 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.08.2025 auf bis zu 8,25 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. Bei 5,51 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 33,05 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,300 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,297 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 7,17 EUR.

Am 31.07.2025 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,84 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lufthansa ein EPS von 0,39 EUR je Aktie vermeldet. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,32 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2025 1,13 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
13.08.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
07.08.2025Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
04.08.2025Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
04.08.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
