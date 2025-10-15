DAX24.207 -0,1%Est505.615 +1,1%MSCI World4.289 +0,3%Top 10 Crypto15,42 +0,1%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.461 -1,2%Euro1,1627 +0,1%Öl62,46 +0,3%Gold4.198 +1,4%
Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochmittag mit Einbußen

15.10.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Lufthansa gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 7,33 EUR.

Die Lufthansa-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 7,33 EUR. In der Spitze fiel die Lufthansa-Aktie bis auf 7,33 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,37 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 614.898 Lufthansa-Aktien.

Bei 8,39 EUR erreichte der Titel am 25.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 14,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 13.01.2025 Kursverluste bis auf 5,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 24,66 Prozent wieder erreichen.

Für Lufthansa-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,304 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 7,17 EUR angegeben.

Lufthansa ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,84 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lufthansa ein EPS von 0,39 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 10,32 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 10,01 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 1,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

