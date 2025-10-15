DAX24.220 -0,1%Est505.612 +1,1%MSCI World4.319 +1,0%Top 10 Crypto15,20 -1,3%Nas22.784 +1,2%Bitcoin95.783 -1,8%Euro1,1625 +0,1%Öl62,32 +0,1%Gold4.198 +1,3%
Notierung im Fokus

Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag billiger

15.10.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 7,27 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
7,27 EUR -0,18 EUR -2,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr rutschte die Lufthansa-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 7,27 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Lufthansa-Aktie bei 7,26 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,37 EUR. Bisher wurden heute 1.454.701 Lufthansa-Aktien gehandelt.

Am 25.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,39 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 15,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,52 EUR am 13.01.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 24,02 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Lufthansa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,304 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,17 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,84 EUR gegenüber 0,39 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,15 Prozent auf 10,32 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,01 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 1,11 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Nachrichten zu Lufthansa AG

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
09.10.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
07.10.2025Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
02.10.2025Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
02.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
09.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
27.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
01.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
31.07.2025Lufthansa BuyUBS AG
09.10.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
07.10.2025Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
02.10.2025Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
01.10.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
30.09.2025Lufthansa HaltenDZ BANK
02.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

