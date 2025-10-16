Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagmittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 7,23 EUR ab.

Um 11:48 Uhr fiel die Lufthansa-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 7,23 EUR ab. Bei 7,19 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,22 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 804.060 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 25.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 8,39 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,92 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 5,52 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.01.2025). Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 30,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,305 EUR, nach 0,300 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 7,17 EUR.

Lufthansa veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,84 EUR gegenüber 0,39 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 10,32 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,01 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Lufthansa-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte Lufthansa die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

