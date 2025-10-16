Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag nahe Vortagesschluss

Aktienentwicklung

Die Aktie von Lufthansa hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Lufthansa-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 7,25 EUR an der Tafel.

Mit einem Wert von 7,25 EUR bewegte sich die Lufthansa-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,27 EUR. Die Lufthansa-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,21 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,22 EUR. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 121.185 Aktien.

Bei 8,39 EUR erreichte der Titel am 25.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 15,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.01.2025 bei 5,52 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Lufthansa-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,305 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,17 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Lufthansa veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,84 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Lufthansa im vergangenen Quartal 10,32 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lufthansa 10,01 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,11 EUR fest.

