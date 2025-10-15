Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Mittwochvormittag schwächer

Lufthansa im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Lufthansa-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 7,37 EUR nach.

Um 09:06 Uhr fiel die Lufthansa-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 7,37 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Lufthansa-Aktie bis auf 7,36 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,37 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 171.121 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2025 auf bis zu 8,39 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. Bei einem Wert von 5,52 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.01.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 33,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,304 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,17 EUR an.

Lufthansa ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,84 EUR, nach 0,39 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,15 Prozent auf 10,32 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,01 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Lufthansa dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,11 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

