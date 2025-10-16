Lufthansa Aktie News: Lufthansa kommt am Nachmittag kaum vom Fleck
Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Mit einem Kurs von 7,24 EUR zeigte sich die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.
Die Lufthansa-Aktie zeigte sich um 15:51 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 7,24 EUR an der Tafel. Im Tageshoch stieg die Lufthansa-Aktie bis auf 7,27 EUR. In der Spitze fiel die Lufthansa-Aktie bis auf 7,19 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 7,22 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.264.500 Lufthansa-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,39 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 15,83 Prozent wieder erreichen. Am 13.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 23,70 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,305 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,17 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,84 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,15 Prozent auf 10,32 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2025 1,11 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Lufthansa-Aktie dennoch im Minus: Letzte Station Museum - 'Tante Ju' angekommen
Erste Schätzungen: Lufthansa legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Lufthansa-Chef äußert sich zum Thema E-Fuels - Aktie im Minus
Analysen zu Lufthansa AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.10.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07.10.2025
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.2025
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|09.09.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.08.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|01.08.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|31.07.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.10.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07.10.2025
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.2025
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.2025
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
